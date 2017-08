Ninasarvikute sarvede oksjon sai rohelise tule

Lõuna-Aafrika Vabariigi kohus väljastas loa ninasarvikute sarvede oksjoniks, mida korraldab maailma suurim eraaretaja.

Oksjon, kus müüakse ligikaudu 500 kilogrammi sarvi, kestab kolm päeva 21.-24. augustil. Korraldajaks on John Hume, kellel on enam kui 1500 ninasarvikut. Loa oksjoni korraldamiseks sai ta alles eile, kirjutab Bloomberg.

Enampakkumisel saavad osaleda vaid ostjad ja müüjad, kellel on olemas vastavad load ja sarved peavad jääma peale müüki Lõuna-Aafrika Vabariiki. Ninasarvikute kaitseks loodud organisatsiooni kohaselt tapetakse igal aastal enam kui 1000 looma sarvede pärast ning seaduslikud oksjonid ainult suurendavad tapetud loomade arvu. Rahvusvaheline müük on keelatud, sest tegemist on ohustatud liigiga.

Sarve kilogrammihind on näiteks Aasias ligikaudu 95 000 dollarit, makstes rohkem kui kuld ning neid kasutatakse enamasti meditsiinilisel otstarbel, kuigi puuduvad teaduslikud uuringud, mis kinnitaksid sarvede mõju tervisele.