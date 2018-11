Nissan ostis ja remontis firma kuludega autotööstuse legendi kodusid

Nimelt kasutas ettevõtte nõukogu esimees kompanii raha isiklikuks otstarveks ja raporteeris investoritele aastaid väiksemaid summasid kui ta tegelikult teenis.

Tokio prokuratuur teatas, et Ghosn ja direktor Greg Kelly konspireerisid ning raporteerisid Ghosni palka viie aasta jooksul alates 2010. aastast umbes poole võrra väiksemana tegelikust ligi kümnest miljardist jeenist ehk 88,9 miljonist dollarist.

Jaapani telekanal NHK teatas, et Nissan on maksnud miljardeid Ghosni kodude ostmiseks ja remondiks Rio de Janeiros, Beirutis, Pariisis ja Amsterdamis. Kinnisvaral puudus ettevõttele äriline mõte ja seda ei märgitud Tokio börsile avaldatud Ghosni tasupaketis.

Nissan kulutas kaks miljardit jeeni Ghosnile kodu ostmise eest Rios ja Beirutis läbi Hollandi tütarfirma, kus Kelly teostas järelevalvet tehingute üle.

Ghosen on autotööstuse legend, kuna restruktureeris radikaalselt Prantsusmaa hädist autotootjat Renault. Seetõttu hakati teda 1990ndate lõpus kutsuma kulude tapjaks. 2000ndate algul orkestreeris ta autotööstuse ühte võimsamat kulude kärpimise kampaaniat, millega ta tõi Nissani 1999. aastal pankrotilähedasest seisust välja. Fortune nimetas ta 2002. aastal Aasia aasta ärimeheks. Ta vedas Renualt, Nissani ja Mitsubishi Motorsi allianssi. Teda on palutud juhtima General Motorsit ja Fordi. Ta on mees, kes suudab autotootjaid raskustest välja tuua ja kasumisse viia.