Nissan süüdistab autotööstuse legendi tõsistes rikkumistes, nõudes temalt ametist taandumist

Nissani avaldus tuleb pärast seda, kui Jaapani meedia teavitas, et sealsed õiguskaitseorganid plaanivad Ghosni arreteerida, süüdistatuna finantsseaduste rikkumises, vahendab Financial Times. Autotootja sõnul on neil ühe vilepuhuja avalduse alusel käinud juba mitu kuud nii Ghosni kui ka ühe teist tippjuhti, Greg Kelly’t puudutav ettevõttesisene juurdlus.

„Mis puudutab Ghosni, oleme tuvastanud mitmeid tõsiseid rikkumisi, nagu näiteks ettevõtte vara kasutamine isiklikult otstarbel. Ühtlasi oleme saanud kinnitust, et ka Kelly on sellega tihedalt seotud,” sõnas autotootja pressiteate vahendusel. Ettevõte lisas, et teeb asja uurimisel koostööd Jaapani riigiprokuratuuriga.

Juhtum seab kahtluse alla Ghosni – keda on nimetatud ka autotööstuse legendiks, sest ta päästis Jaapani autotööstuse –, varasemad rollid nii Renault tegevjuhi, Mitsubishi Motorsi nõukogu esimehena kui ka kolme autotööstuse üleilmse liidu juhina. Näiteks Renault aktsia on uudise peale langenud 10%.

Ghosn pani Renault, Nissani ja Mitsubishi liidule aluse kakskümmend aastat tagasi. Tegemist on ühe maailma suurima autotööstusega, kus kolme ettevõtet on omavahel seotud nii ühiste aktsiaomanduste kui ettevõtete ühistegevuste kaudu. Selle eesmärgiks on olnud panna neid hingama ühes rütmis, tegutsema ühe ettevõttena.

Ei liidu ega Renault esindajalt ei ole seni õnnestunud FT-l kommentaari saada. Kohaliku Asahi ajalehe teatel süüdistatakse Ghosni oma tulude tegeliku suuruse varjamises. Ka märgiti, et ta on olnud vabatahtlikult olnud nõus oma tegevuse kohta prokuratuurile selgitusi jagama.