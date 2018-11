NO99 lõpetab tegevuse tõenäoliselt kasumiga

ärileht.ee RUS 3

Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper Foto: Priit Simson

Kuigi veel on vara öelda, milliseks kujuneb NO-teatri kogu tänavuse tegevusaasta rahaline seis, näitavad täna avaldatud 2018. aasta üheksa kuu numbrid, et mitu aastat järjest kahjumis tootnud sihtasutus suudab sel aastal lõpetada kasumis. 9 kuu tegevustulem on teatril 185 790 eurot.