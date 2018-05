NO99 lõpetas ka mullu kahjumiga

SA Teater NO99 lõpetas 2017. aasta 85 000 euro suuruse kahjumiga, kuna mitmed festivalide külastused läksid prognoositust kallimaks ning uuslavastuste piletitulu ja restorani müügitulu osutus väiksemaks, selgub teatri majandusaasta aruandest. Tänavu peaks piletimüügist ja restoraniärist saadav summa teatri hinnangul veelgi vähenema. Teatri juht oli augusti lõpuni Eero Epner, siis astus ametisse Ene-Liis Semper, neile ja teatri nõukogule maksti tasusid kokku 153 000 eurot.

Teatri tulu ettevõtlusest oli mullu veidi üle poole miljoni euro, millest piletitulu moodustas 176 000 eurot. Kohvik-restorani teenitud tulu oli 2017. aastal 357 000 eurot. Samuti saadi kultuuriministeeriumilt tegevustoetuseks 867 991 eurot, ministeerium pani õla alla ka teatri Sakala 3 asuva hoone renoveerimisel.

Sellest hoolimata jäädi kokkuvõttes kahjumisse, kuigi mullusest väiksemasse - siis oli teatri kahjum 116 000 eurot.

Sel aastal oodatakse aga mullusest väiksemaidki omatulusid. Aruandes kinnitatakse, et praeguseks on teatri maksevõime taastatud - kultuuriministeeriumiga on sõlmitud 2018. aastaks toetusleping summas 1,17 miljonit eurot, piletitulu prognoos on 150 000 eurot, Välisfestivalidelt on prognoositud tulu 140 000 eurot ning restorani müügituluks 200 000 eurot.