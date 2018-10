NO99 lõpetas mullu kahjumiga, maksuvõlgasid ettevõttel ei ole

Teater, mis lõpetas ka 2016. aasta miinusega, põhjendas mullust kahjumit sellega, et mitmed festivalide külastused läksid prognoositust kallimaks ning uuslavastuste piletitulu ja restorani müügitulu osutus väiksemaks, selgus teatri majandusaasta aruandest. Teater lootis piletimüügist ja restoraniärist saadava summaga kahjumit sel aastal vähendada.

Mullu oli teatri juht oli augusti lõpuni Eero Epner, siis astus ametisse Ene-Liis Semper. Kokku maksti teatri juhtkonnale tasudeks 153 000 eurot, milles sisalduvad teatri juhatuse liikme, kunstilise juhi, tegevjuhi ja nõukogu liikmete ning nende lähedaste pereliikmete tasud koos kõigi maksudega.

Teatri tulu ettevõtlusest oli mullu veidi üle poole miljoni euro, millest piletitulu moodustas 176 000 eurot. Kohvik-restorani teenitud tulu oli 2017. aastal 357 000 eurot. Samuti saadi kultuuriministeeriumilt tegevustoetuseks 867 991 eurot, ministeerium pani õla alla ka teatri Sakala 3 asuva hoone renoveerimisel. Sellest hoolimata jäädi kokkuvõttes kahjumisse, kuigi mullusest väiksemasse. Siis oli teatri kahjum 116 000 eurot.

Sel aastal oodati aga mullusest väiksemaid omatulusid. 2017. aasta majandusaruandes kinnitati, et praeguseks on teatri maksevõime taastatud: kultuuriministeeriumiga on sõlmitud 2018. aastaks toetusleping summas 1,17 miljonit eurot, piletitulu prognoos on 150 000 eurot, Välisfestivalidelt prognoositi tulu 140 000 eurot ning restorani müügitulu 200 000 eurot.

Seejuures oli välisfestivalidelt teenitav summa langustrendis. 2016. aastal teeniti neil osalemiselt ligi 200 000 eurot ja mullu 157 000 eurot. Samuti on languses piletitulud. 2016. aastal olid need ligi sada tuhat eurot suuremad, kui mullu.