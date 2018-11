NO99 nõukogu esimees teatri sulgemisest: tähtaegadest rääkimine on tänamatu, sest edasine pole meie kontrollida

Kas näitlejad koondatakse ja kui suur on hüvitis?

Kompuse sõnul makstakse kõigile töötajatele sihtasutuse lõpetamise korral välja nende saada olev töötasu ning võimalikud saamata jäänud puhkusetasud.

Mis alusel töölepinguga näitlejate lepingud lõpetatakse, kas makstakse hüvitisi ning kui suures mahus ning kuidas käitutakse tähtajalise lepinguga töötavate näitlejatega, ei osanud Oja veel vastata. Paljuski sõltub kõik sellest, kas ja kui, siis millal algab sihtasutuse lõpetamise protsess. “Kuni 20. detsembrini, kui Teater NO99 annab Moskvas oma viimase etenduse, käib töö teatris tavapäraselt edasi. Meie lootus on, et selleks ajaks on selgunud või selgumas ka see, millise suuna on võtnud sihtasutuse asutaja,” rääkis Oja.

Mis saab järgmise aasta riigieelarvesse planeeritud miljonist, kas sellele kasutaja leidmiseks korraldatakse konkurss või jagatakse seda kuidagi teisiti?

Kultuuriminister Indrek Saar on avaldanud veendumust, et kuna need vahendid on olnud osa etenduskunstide toetusest, siis oleks loomulik, et see valdkonda ka alles jääks. Kuidas täpselt edasi liigutakse, on Kompuse sõnul veel vara öelda. Kultuuriministeerium tutvub ka mõtetega, mis saabuvad ministeeriumisse valdkonnast seest.