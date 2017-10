Nobeli majanduspreemia võitis käitumisökonoomika uurija

University of Chicago Booth School of Business

2017. aasta Nobeli majanduspreemia sai Richard H. Thaler, kes on aastaid töötanud käitumisökonoomia ja majanduspsühholoogia vallas.

Thaler on näidanud, kuidas inimese omadused ja iseloomujooned mõjutavad süstemaatiliselt tema otsuseid ja sellega ka turgu. Täpsemalt keskendub ta oma töös piiratud ratsionaalsusele, vähesele enesekontrollile, sotsiaalsetele eelistustele ning kuidas need isikuomadused mõjutavad turgu.

Nobeli preemiaga kaasneb lisaks prestiižile ka finantsiline külg. 2016. aastal otsustas Nobeli Fond, et iga võitja saab umbes 9 miljonit rootsi krooni (ligi 945 000 eurot) ning 18-karaadise kuldmedali. Muide kaks endist Nobeli võitjat on kuldmedalid oksjonil rahaks teinud ning saanud nende eest vastavalt 765 000 ja 4,7 miljonit dollarit.

Ajalooliselt on Nobeli majanduspreemia võitnud need, kel on omal alal näidata pikk teenete register. Viimaste aastate võitjate keskmine vanus on 67 aastat. Auhind võib minna mitmele inimesele. 1969. aastast välja antud 48 auhinna seast on pooled antud kahele või kolmele teadlasele. Vaid üks naine on selle auhinna saanud - 2009. aastal oli selleks Elinor Ostrom Indiana Ülikoolist. 2012. aastal ta paraku suri. Võitjad on tavaliselt tegelenud järgmiste teemadega - makroökonoomika, ökonomeetria, finants või mänguteooria.

Kõige noorem võitja on olnud 51-aastane Kenneth J. Arrow, kes võitis auhinna 1972. aastal.

Kõige noorem võitja on olnud 90-aastane Leonid Hurwicz.

Huvitav fakt on ka see, et Nobeli preemia on võitnud üks abielupaar, aga erinevatel aastatel ning erinevas kategoorias. Gunnar Myrdan sai selle majanduses 1974. aastal. Tema abikaasa Alva Myrdal võitis rahupreemia 1982. aastal.

