Nõgene: Tallinki pakkumine tuli mulle üllatusena

Kuigi Paavo Nõgese ametiaega kultuuriministeeriumi kantslerina pikendati just selle aasta alguses, otsustas pikalt avalikus teenistuses olnud tippjuht liikuda 1. maist erasektorisse ning asuda laevafirma Tallinki juhiks. Nõgese sõnul tuli talle Tallinki nõukogu pakkumine meeldiva üllatusena.

"Eks sellised muutused saavad teoks kui tehakse huvitav pakkumine ja tõesti Tallink Grupi nõukogu sellise pakkumise tegi, mis ka mulle meeldiva üllatusena tuli. Peale kaalumist otsustasin selle väljakutse vastu võtta. Kultuuriminister Indrek Saar sai sellest teada samuti alles hiljuti," ütles Paavo Nõgene Ärilehele.

Nõgene kuulub hetkel arvukatesse nõukogudesse - Eesti Rahvusringhäälingus, Rahvusooper Estonias, Eesti Kunstimuuseumis, Eesti Kontserdis, Eesti Draamateatris, Teater Vanemuises, Eesti Filmi Instituudis. Lisaks kuulub Nõgene Hasartmängumaksu nõukokku, paljudes neist on Nõgene liige või nõukogu esimees tulenevalt kantsleri ametist.

"Minu liikmelisus erinevates nõukogudes selgub lähiajal, ilmselt ma siiski enamusest lahkun."

Nõgese sõnul saab tema tööks Tallinkit veelgi kasvatada. "Tallink on väga suur ja võimas rahvusvaheline ettevõte Läänemere regioonis, erakordselt suure potentsiaaliga. Tallinki peamistel koduturgudel elab üle 20 miljoni inimese. Loodan anda omapoolse panuse, et Tallink kasvaks ja oleks kõigile edaspidigi suurepärane, väärtuslik ja hinnatud ettevõte. Omandiküsimustes ei saa ma kahjuks sõna võtta, tegu on börsiettevõttega."

Paavo Nõgene on alates 2001. aastast Reformierakonna liige.