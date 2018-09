Nokia eksjuht: mobiiltelefonitootja hävitas Ollila loodud hirmuõhkkond

Soome ajaleht palus Ollilalt kommentaari Siilasmaa jutule. Ollila arvab, et Siilasmaa argumendid on ülevõimendatud või ebatäpsed. Tema arvates on Siilasmaa ületanud hea maitse piiri.

„Kui Sari Baldauf nimetati Nokia juhtiks 1990ndate algul, siis me arutasime oma käitumist,“ rääkis Ollila. „Vanasti oli Nokias väheke macho-kultuur, millest me tahtsime vabaneda. Seetõttu leidsime, et igaüks peaks oma sõnakasutust jälgima. Minu jaoks oli see lihtne, kuna ma ei kasuta kangeid sõnu. See tuleb haridusest. Ma ei sa aru, miks Siilamsaa selliseid väiteid esitab.“

Ollila sõnul on jutt hirmuõhkonnast jama. Ollila tunnistas, et ta on emotsionaalne.

„Keegi pole Nokias juukseid katkunud ja leidnud, et minuga on võimatu töötada,“ rääkis Ollila. „Minu avatud tekst ja temperament on alati teada olnud ja seda on avalikult kommenteeritud kui Nokia kultuuri.“