Nõo lihatööstus: oleme reageerinud toiduliidu märkustele

„Oleme esitanud endapoolse vabanduse toiduliidu juhataja Sirje Potisepale seoses 16.10.2018 portaalis Lõunaeestlane.ee ilmunud artiklile: “Valgamaa talunik: president andis teenetemärgi petisele”, ütles Nõo lihatööstuse tegevjuhi Toomas Kruustük. “Lisaks on Nõo lihatööstus eemaldanud nendelt toodetelt lipumärgi, millele Nõo lihatööstus ei ole suutnud tagada 100% kodumaist toorainet, kuigi umbes 80% jahutatud sealihast pärineb just Eestist.”

“Seega leiame, et oleme omalt poolt viinud sisse korrigeerivad tegevused,” märkis Kruustük. “Nõo Lihatööstus on alati eelistanud kasutada kodumaist sealiha ning teeme seda ka edaspidi, kuna ettevõtte eesmärgiks on pakkuda tarbijatele maitsvaid, kvaliteetseid lihatooteid, mis on kondilihamassivabad.“

Toiduliidu juht Sirje Potisepp teatas täna, et Nõo lihatööstus on aastaid väärkasutanud oma toodetel toiduliidu välja antavat lipumärki või sellele sarnanevat tähist, mis on heitnud halba varju kogu lipumärgi kuvandile

Vaatamata toiduliidu korduvatele sellekohastele märkustele on Nõo lihatööstus kasutanud toiduliidu välja antavat lipumärki või sellele sarnanevat tähist väljastpoolt Eestit pärit töötlemata liha pakenditel. Seda nii oma kaubamärgi all, kui ka Maxima kaubandusketi tarbeks toodetud private label toodetel.