Kruustüki sõnul said nad esimese teate Poola päritolu kahtlusaluse veiseliha Eestisse jõudmise kohta eile kell 16.05.

“Kahtlusalused tooted, alla saja kilogrammi külmutatud veisekeelt ja alla nelja kilogrammi külmutatud veisesisefileed, eemaldati laost koheselt,” kinnitas Kruustük.

Ta lisas, et tegemist on tootmises mittekasutavate toodetega. “Neid ei ole ettevõttest väljastatud ning need saadetakse kokkuleppe alusel tarnijale tagasi,” selgitas ta.