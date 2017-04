Noored jätavad korterid ostmata, üüriturul kasvab nõudlus

Märtsis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1553 ostu-müügitehingut, mis on kõige kõrgem tase pärast 2008. aasta kriisi, analüüsib 1Partner Maa-ameti statistikat.

Kuuga müüdi Tallinnas 1001 korterit, mis on 47 protsenti rohkem kui veebruaris.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul hoiavad arendajad praegu hinge kinni, sest uue müügihooaja algus on märgiline. "Otsest makroökonoomilist põhjust turulanguseks ega ka hinnatõusuks pole. Pigem kallutavad müüki emotsioonid ja inimeste ootused või lootused. Märtsi kinnisvaratehingute arv näitab, et optimismi on palju," rääkis Vahter.

"Suures plaanis hakkab kinnisvaraturgu mõjutama Z-generatsiooni ehk paarikümneaastaste noorte turuletulek. Noored ei taha end pikemaks siduda, vaid pigem üürida. Kui vanemad ei toeta, siis ostab see generatsioon oma korteri alles kümne aasta pärast ehk kolmekümneselt. Seega on pikas plaanis näha üürituru nõudluse kasvu," ütles Vahter.

Märtsis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1553 ostu-müügitehingut. Kinnisvaratehingute koguväärtus oli 158 miljonit eurot, mis on 60 protsenti rohkem kui eelmisel kuul ja 49 protsenti rohkem kui mullu märtsis.

Tallinna korteri ruutmeetri hind langes märtsis veebruariga võrreldes kaks protsenti 1714 euroni. Kalleim Tallinna korter müüdi 500 000 ja odavaim 2500 euroga.

Märtsis müüdi Tallinnas 41 hoonestatud elamumaa krunti, mis on 17 võrra rohkem kui varasemal kuul. Kalleim maja müüdi 880 000 ja soodsaim 1500 euro eest.

Möödunud kuul müüdi kaheksa elamumaa krunti, mis on kolme võrra vähem kui veebruaris. Kalleim hoonestamata krunt müüdi märtsis 1,5 miljoni ja odavaim 399 euro eest.