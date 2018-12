Noored nõuavad küll suurt palka, aga nõudmist põhjendada ei oska

Talviste lisas, et aastate jooksul on noored tööturule tulijad muutunud küll üha enesekindlamaks ning julgemaks, kui üksnes enesekindlusest siiski ei piisa. „Paraku näeme tihti, et seda enesekindlust ei toeta piisavalt võime oma oskusi või noorte puhul siis võimalikku potentsiaali ka maha müüa,“ selgitas Talviste ning lisas, et kahjuks ei pöörata enesemüügi aspektile ka piisavalt tähelepanu.

„Väär on arusaam, et kui inimene tööalaselt otseselt müügiga ei tegele, siis seda oskust pole tal ka vaja. Müümise kunst on oluline kõigile. Lisaks toote või teenuse müügile peame me ju pidevalt tegelema enda, oma mõtete ja ideede müümisega. Tõestamisega, et just sinu idee on parim või just sina oled sellele töökohale parim ning väärt küsitavat palka,“ ütles Talviste.

„Seepärast tasub igati hankida erinevaid kogemusi enese proovile panemisest ning argumenteerimise oskuse arendamisest. Enne värbamise valdkonda tööle asumist tegutsesin mina ise mitmeid aastaid just müügitööga, kui käisin Southwestern Advantage programmi kaudu USA-s raamatuid müümas ning ka see kogemus õpetas hästi aru saama mu enda väärtust, aga ka oskust argumenteerida ning oma ideid ja mõtteid põhjendada. Nüüd ei tegele ma igapäevaselt küll otseselt müügiga, aga kõik need oskused on olnud nii töö- kui eraelus suureks abiks,“ märkis Talviste.