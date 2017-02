Langus näitab eelkõige pankade karmimat suhtumist, kuid noori on ka varasemast vähem.

23-aastane Liispet soovib kinnisvara osta. Kuid ta peab veel ootama, sest tal on liiga vähe tööstaaži. Liispet käis juba pankades luurel, kus talle jäi mulje, et nood on temast kui tulevasest laenukliendist huvitatud ja umbes poole aasta pärast võiks ta laenu saada.