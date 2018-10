Noorte soolõhe väljendub rahaasjades üllatavalt loogiliselt

Samas noored naised peavad tegema kõik, et tagada oma finantsiline sõltumatus ja tunda end kindlalt. Peab omama vahendeid ajaks kui kaotatakse töö või õnnetu kooselu saab läbi.

Ta loodab, et vanemad aitavad tütreid, et nad saavutaksid edu. „Tõenäoliselt peame me olema tütardega väga ausad,“ märkis Carrie Schwab-Pomerantz.

Kuigi paljudel ameeriklastel pole ressursse, et tutvustada lastele investeerimist, oleks rahaasjadest rääkimine varakult kasulik, sest see harjutab eluks.

Lastele juba viie või kuue aastaselt taskuraha andmine peaks aitama kaasa õpetuse korral, kuidas käia rahaga ringi ja kuidas eelarvestada. Kui lapsed saavad kümne aastaseks, siis tuleks nad viia panka ja avada neile oma pangakonto. Umbes 12-aastaselt võiks juba lapse kokku viia finantsnõustajaga. Teismeliseeas võiks võtta teemaks pensioniks säästmise. See võiks olla hea investeerimisharjumuse tekkeks.