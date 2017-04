Nordea ähvardas Rootsit – kui järeleandmisi ei tule, siis lahkutakse Rootsist

Põhjamaade suurim pank Nordea esitas Rootsile ultimaatumi – tehke järeleandmisi regulatsioonide osas või me lahkume, kirjutab Bloomberg.

Selle ähvardusega testib Nordea jõudu, kas nad suudavad poliitilist strateegiat muuta ja ülejäänud Euroopa jälgib ja loodab sellest õppetundi.

Vaidluste keskmes on Rootsi plaan sundida panku maksma rohkem kriisireservfondi, mis peaks maksumaksjaid kaitsma kaotuste eest. Nordea, kes hiljuti konverteeris oma tütarpangad pangakontoriteks, peaks tegema makseid kogu Põhjamaade bilansi pealt, mistõttu panga osa fondis oleks ligi pool. See ühes mujal Euroopas karmimate kapitalireeglitega on pangale liiga suur regulatoorne koorem, ütles pangajuht Casper von Koskull. Ta ütles, et Nordea ähvardus liikuda on surmtõsine.

Rootsi panganduse eest vastutav minister Per Bolund ütles kolmapäeval, et nad võivad oma plaane kohandada.

„Pangad teevad kõik nende võimuses oleva, et suruda tagasi regulatsiooni,“ ütles London Business Schooli majandusprofessor Richard Portes. Ka Euroopa Süsteemse Riski Nõukogu liikmeks olev Portes ütles, et ajalugu on näidanud, et üks või kaks väikest järeleandmist peaks olema enam kui küll vaidluse lõpetamiseks.

Analüütikud ütlevad, et karm regulatoorne keskkond on löönud pankade turuväärtuseid.

„Rootsi pangaaktsiad on umbes kuu aja jooksul oluliselt langenud, kuna on tehtud ettepanek suurendada tasusid pangapäästefondi,“ teatas Fathom Consulting. „Oleme sektori suhtes pessimistlikult meelestatud.“

Märtsi keskpaigast on Nordea aktsia langenud umbes seitse protsenti. Fathom Consulting hoiatas, et potentsiaalne Rootsi eluasememull lisab pankade pea kohale äikesepilvi.

Portes juhtis tähelepanu Rootsi panganduse suurusele. Rootsi suuremate pankade koondbilansimaht on võrdne Rootsi neljakordse majanduse kogutoodanguga. Eeldatav riigigarantii ja kõrged kapitalimäärad on hoidnud pankade reitingud kõrged ja raha hankimise kulud madalad. Rootsi pangad paistavad Euroopas silma kõrge omakapitali tootlusega.

„Ei ole just palju riike, kus pangandussüsteem oleks võrreldes majandusega nii suur,“ lausus Portes. „On täiesti arusaadav, et pank püüab teha kõik temast oleneva, kuid antud juhul näen ma, et argumendid ei ole kuigi tugevad ja ähvardused samuti.“