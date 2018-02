Nordea Eesti pakub Luminorile Eestis konkurentsi edasi

Kuigi Nordea ja DNB liitsid oma Balti tegevused Luminor panka, jätkab Nordea Eesti filiaal iseseisvat tegevust ja avas Ülemiste Citys uue teenusekeskuse, kuhu värvatakse sada uut töötajat.

Vähemalt tööjõu vallas pakub Luminori üks omanik Nordea Eestis edasi konkurentsi Luminor Eestile.

Nordea Grupp soovib Ülemiste Citys täna avatud teenuskeskusse värvata 100 uut töötajat.

Põhja-Euroopa suurima finantsgrupi Nordea Bank AB Eesti filiaal avas täna Ülemiste City ärilinnakus mahuka uue teenuskeskuse, mis pakub grupi Põhjamaade klientidele finants- ja kõnekeskuse ning rahapesu tõkestamise teenuseid.

Nordea Bank AB Eesti filiaal juht Jelena Trummi sõnul asub Nordea Eesti teenuskeskuses täna tööle ligi 180 töötajat. “Ülemiste Citys uue moodsa kontori avamine võimaldab meie tiimil Eestis jõudsalt kasvada ja tagab töötajatele parimad mugavused,” märkis Trumm, kelle kinnitusel soovib ettevõte lähiajal värvata uues asukohas juurde 100 uut töötajat.

Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul on Nordea grupi teenuskeskuse rajamine heaks täienduseks paljudele teistele linnakus tegutsevatele suurtele teenuskeskustele, mis Tallinnasse rohkelt väärt töökohti loovad. “Selliste rahvusvaheliste ettevõtete jaoks on ka oluline, et kiire kasvu korral saaksid nad linnaku sees laiendada,” lisas Nõlvak, kelle kinnitusel ollakse valmis tagama teenuskeskusele moodsasse Öpiku majja veelgi mahukamad ruumid. Eesti suurimas büroomajas on seega ABB ja Ericsoni kõrval tegu juba kolmanda rahvusvahelise teenuskeskuse avamisega.

“Nordea on jätkuvalt Tallinna tööturul aktiivne ning otsime oma soome- ja rootsikeelsetesse tiimidesse pidevalt uusi töötajaid – ka kogemusteta ent soome, rootsi ja inglise keelt oskavaid pangandusvaldkonda sobivaid inimesi kui ka varasema finantssektori kogemusega oma valdkonna eksperte,” märkis Nordea Eesti teenuskeskuse personalijuht Joole Kuljus-Triik.

Nordea teenuskeskus kuulub Nordea Bank AB gruppi, mis on 30 000 töötajaga Põhja-Euroopa suurim finantsinstitutsioon. Eestist toetatakse Nordea Bank AB grupi Põhjamaade äriüksusi finants- ja kõnekeskuse teenuste ning rahapesu tõkestamise alal ning teenuseid pakutakse soome, rootsi ja inglise keeles.