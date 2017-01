Soraineni avaldatud Balti ühinemis- ja ülevõtmistehingute tipus figureerib suurelt Nordea/DNB Balti üksuste ühinemine, kuid kas 13 miljardi eurone tehinguväärtus on tõesti õigustatud?

Ükskõik, kas see number on 13 miljardit eurot või mõni muu summa, on tegemist ikka kaugelt Baltikumi ajaloo suurima tehinguga.

Sorainen tugines hindamisallikana Mergermarketi hinnangule. Ilmselt kasutati lihtsalt ühinevate pankade poolt avaldatud varade mahu liitmist, kuna sageli kasutatakse muude andmete puudumisel nn. rusikameetodit.

„See hind - 13 miljardit - on ilmselt saadud Nordea ja DNB Balti üksuste varade mahu liitmise teel või muul moel nende aktivaid kombineerides,“ ütles RaidlaEllexi partner Raino Paron. „Kui uudis tehingust avaldati, siis viidati, et Nordea varade suurus kolmes Balti riigis oli kaheksa ja DNB-l vastavalt viis miljardit eurot (kasutati ka numbreid 8,5 ja 5,6 miljardit). Ka kombineeritud laenuportfellide väärtusena viidati umbes 13 miljardit eurole, kuigi ei täpsustatud, mis meetodi alusel see on arvestatud.“

„Konkreetsete tehingute puhul lähtutakse muidugi täpsematest arvutustest ja traditsioonilisematest väärtuse hindamise meetoditest. Arvestades pankade aruandluse ja varade väärtuse hindamise konservatiivsust, võiks see number tavapärase hindamise tulemusena olla pigem suurem kui väiksem,“ ütles Paron.

„Oma suuruse poolest läheb Nordea ja DNB ühinemine kindlasti statistikasse kui Eesti ajaloo suurim tehing ja jääb sinna väga pikaks ajaks,“ ütles ta. „Kuna tehingu väärtus sisaldab endas kahe panga tegevust kõigis kolmes Balti riigis, siis saab seda troonilt tõugata vaid mõni sarnane, väga suur ning mitut riiki hõlmav tehing, mille kese (emaettevõtja) asub Eestis.“