Nordea ja DNB ühendpank saab reaalsuseks aasta lõpus

DNB ja Nordea Balti üksuste Luminori nime kandvaks finantsgrupiks ühinemine saab teoks alles selle aasta viimases kvartalis, kirjutab Äripäev.

Ühises juriidilises kehas uste avamine on üha edasi lükkunud. Pärast ühinemisplaanide avalikustamist mullu suvel viitasid pangad, et tehingu lõpuleviimine võiks jääda teise kvartalisse. Aprillis ütles aga DNB kommunikatsioonijuht, et asi lükkub kolmandasse kvartalisse. Nimelt andis Rootsi finantsinspektsioon Luminorile ühendpanga regionaalset olulisust arvestades täitmiseks lisajuhised.

