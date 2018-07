Nordea juht rõõmustab: tulud kasvavad jälle

Pank suutis teise kvartali tulemusega ületada analüütikute ootuseid, kuid eelnenud neljal kvartalil on panga tulemused teinud analüütikute meele mõruks. Panga prognoosi kohaselt teenitakse tänavu suurem kasum kui mullu.

Kui Bloombergi poolt küsitletud analüütikud ootasid keskmiselt 1,05 miljardi eurost puhaskasumit, siis joonealuseks kasuminumbriks kujunes 1,09 miljardit eurot.

Von Koskull ütles, et eesmärk muuta Nordea kõhnemaks pangaks läbi enama digitaalse pakkumise on hakanud vilja kandma. Enamus panga suuri projekte on selles vallas juba teostatud, kusjuures riskantsematest äridest on loobutud.

Mullu ütles pangajuht, et digitaalajastule keskendumine toob kaasa 6000 töökoha kao, nende seas 4000 täisööajaga töökoha lõpu, kuna inimesed peavad jätma tööd tehnoloogiale.

Varsti on Nordea peakontor Rootsi pealinnast Helsingisse kolitud, millega pank pääseb euroalale ja Europa Keskpanga järelevalve alla.