Nordea kontserdimaja võib hakata kandma tanklaketi nime

Tõenäoliselt hakkab tänane Nordea kontserdimaja kandma energiafirma Alexela nime, millest saab panga asemel kontserdimajale uus koostööpartner.

Solarise keskuses kõrval asuv Nordea kontserdimaja on taaskord nime vahetamas, sest eelmisel aastal Nordea ja DnB panga ühinemisel tekkinud Luminor pole huvitatud kontserdimajaga koostöö jätkamisest. Kui 2009. aastal kontserdimaja avati, kandis see Nokia nime. Nordea nime kannab kontserdimaja alates 2014. aastast.

Ärilehe andmetel võib maja hakata kandma ettevõtjatest vendadele Heiti ja Marti Häälele kuuluva energeetikakontserni Alexela nime. Homme korraldab Alexela samas kontserdimajas ka "salapärase ürituse", kus teatatakse, et Alexela "on sisenemas muusika- ja kultuurimaailma". Enne seda on aga asjaosalistel suud lukus.

Nii ütles näiteks kontserdimaja juht Aivar Sirelpuu, et teatavasti on Nordeaga koostöö lõppemas, aga enne õiget aega ei saa ta ka muid uudiseid kinnitada ega ümber lükata.

Tallinna Kontserdimaja kuulub osaliselt vendadele Priit ja Peeter Rebasele (kummalgi 18%) ning Mart Eensalule (10%) ning 50% ulatuses Rootsi investeerimisfondile.