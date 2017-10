Nordea koondab Põhjamaades 6000 inimest

Nordea teatas täna, et koondab 6000 inimest, kirjutab Yle. Esimesed koondamised tulevad juba selle aastanumbri sees.

Nordea Soome ametiühingujuht Paula Hopponen ütles, et töötajate moraal on pärast teadet madalseisus. "Niigi on töötajaid juba vallandatud, tekib tunne, et kunagi ei ole seda piisavalt," sõnas ta.

Enim on Nordeal töötajaid Taanis, järgnevad Rootsi ja Soome - viimases on Nordeal 7000 töötajat.

Viimastel aastatel on Nordea osa nö back-office töökohti Poolasse Lodzi kolinud. Need puudutavad näiteks klientide identifitseerimist, andmesisestust ja muid sääraseid ülesandeid.