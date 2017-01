Äsja jõustunud investeerimisfondide seadusega muutub pensionifondide vahetamisprotsess soodsamaks. Nordea Pensions Estonia on otsustanud loobuda teise samba pensionifondide tagasivõtmistasudest.

Nordea Pensions Estonia juhatuse esimehe Angelika Tageli hinnangul on seadusemuudatus kogujaid julgustav. "Nordea on otsustanud, et ei rakenda teise samba klientidele tagasivõtmistasusid. See on ajendatud nii seadusemuudatusest kui ka soovist muuta teise samba pensionifondide loogika klientidele veelgi lihtsamaks," kommenteeris Tagel.

Tageli sõnul tuleb aga meeles pidada, et soodsam lahendus ei ole piisav põhjus fondide koheseks vahetamiseks. "Kindlasti ei tasu vahetada vahetamise pärast, vaid kaalutletud põhjustel. Oluline on ikka sisuline vajadus ja ootus fondi suhtes, selle sobivus pensionikoguja vanusega, fondi pikaajalised tulemused, usaldus pakkuja suhtes jne". Samas ütleb Tagel, et muudatus on hea ja julgustav võimalus just neile, kes pole seni vahetamist ette võtnud kaasnevate kulude tõttu.

Investeerimisfondide seaduse muudatuse kohaselt on inimese jaoks teise samba pensionifondi vahetamine varasemaga võrreldes vähemalt 10 korda soodsam. Seni oli tagasivõtmistasu fondi vahetuse korral 1% tagasivõetavate osakute väärtusest. Uue seaduse järgi on maksimaalne määr konservatiivsete fondide puhul 0,05% ja ülejäänutel 0,1%. Madalam määr hakkas kehtima 10. jaanuarist ja kehtib tagasiulatuvalt ka vahetustele, mis on vormistatud alates eelmise aasta 1. detsembrist. Nordea eesmärgiks on pakkuda klientidele häid pikaajalisi tulemusi ning seeläbi saavutada klientide rahulolu ja lojaalsus. Sellest lähtuvalt on Nordea otsustanud loobuda täielikult teise samba pensionifondide tagasivõtmistasudest.