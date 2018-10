Nordea: meile teadaolevalt ei ole me rahapesus uurimise all

Kuigi Danske pank andis täna teada, et USA võimud on alustanud nende suhtes rahapesujuurdlust Eesti haru mitteresidentide kontode tõttu, siis Põhjamaade üks suuremaid pankasid, Nordea ütles, et nemad uurimise all ei ole, vahendab Reuters.

"Meile teadaolevalt ei ole Nordea Baltikumi puudutavas rahapesus uurimise all," ütles Nordea pressiesindaja e-kirja vahendusel. Ta lisas, et pangal on hea suhted ja koostöö järelevalveasutustega kõikides riikides, kus nad tegutsevad.

Ka Nordea panga aksiat tabas kolmapäeval langus, kui Bloomberg väitis ekslikult, et ajavahemikus 2008-2015 läbis Eesti pankasid üle trijoni dollari mitteresidentide raha. Eesti Pank ütles hiljem, et uudisteagentuur ajasid segamini mitteresidentide tehingud kõikide piiriüleste tehingute mahuga.