Nordea nõukogu esimees: Rootsi maksumaksjad pole Nordeat päästnud

Rootsi peaminister Stefan Löfven on informatsiooni valesti tõlgendanud, ütles Nordea nõukogu esimees Wahlroos.

Rootsi peaminister sotsiaaldemokraat Stefan Löfven kommenteeris Nordea peakontori Stockholmist Helsingisse kolimist, et ta mõistab rootslaste pettumust. Löfven ütles, et Rootsi maksumaksjad on aidanud Nordeat kahel korral.

„Siin meil siis on nüüd pank, keda on abistatud oluliselt kahel korral,“ lausus Löfven. „Maksumaksjatele on pank alati olemas olnud ja siis nüüd viiakse peakontor mujale."

Nordea nõukogu esimees Björn Wahlroos vastas peaministrile intervjuus Dagens Nyheterile.

„Maksumaksjad pole mitte kunagi Nordeat aidanud. Nad aitasid Nordbankenit. Siin on väga oluline erinevus,“ lausus ta.

Nordea pank loodi 1997. aastal kui liitusid Rootsi Nordbanken ja Soome Merita Bank. Nordea nimi võeti kasutusele 2000. aasta novembris.

Rootsi riik võttis 1990ndate pangakriisi ajal Nordbankeni üle. Teiseks päästmiseks nimetas Löfven 2009. aastat.

„Olime kohal koos teiste pankadega, kui päästeti ühte abi vajanud panka, et see ei tunneks end nii üksildasena,“ ütles Wahlroos.

Selle ühe panga all viitas ta Swedbanki päästmisele, kuigi Wahlroos panga nime ei nimetanud.

„Nagu Rootsi riik nõnda ka Sampo investeeris tol ajal kõvasti Nordeasse,“ lausus Wahlroos. „Meie ei ole väitnud, et päästsime Nordea ja ma ei näe, et Rootsi riik oleks seda teinud.“