Nordea pani inimeste asemel investeerimisnõu andma roboti

Aprillis tõi Nordea Bank Rootsi turule robotnõustaja Nora, kes juba annab investeerimisnõu umbes neljale protsendile umbes 500 000 kliendist, kes soovivad igal aastal saada pangast säästmisnõustamist. Nordea tahab viia selle numbri 2-3 aastaga kahe miljoni inimeseni.

20 000 kundest enam kui 3000 läksid robotnõustaja nõustamise järel tehinguteni, mille kaudu on investeeritud 23 miljonit Rootsi krooni. Nordea tahab aasta lõpuks viia kasutajate arvu 50 000ni ja investeeritud kapitali 300 miljoni Rootsi kroonini. Panga varahaldusüksuse hallata on umbes 330 miljardi euro väärtuses varasid.

Nordea käivitas digitaliseerimise projekti, mis panga juhatuse esimehe Casper von Koskull plaanide kohaselt viin umbes 6000 inimese koondamiseni, kuna pank vajab vähem töötajad ja rohkem automatiseerimist. Nordea teeb Apple Pay'ga koostööd digimaksete pakkumises, mis viis läinud aastal klientide poolt rekordnõudluseni.

Enamus Nora kliente on kuni 40-aastased kunded, kuigi robot on iseäranis populaarne ka 50- kuni 60- aastaste naiste seas, ütles Nordea varahalduse kaasjuht Katja Bergqvist.

Skandinaavia finantstehnoloogiaettevõtted teevad üha rohkem äri, mis vanasti oli suurpankade pärusmaaks. See on pannud pangad surve alla, et mitte maha jääda.