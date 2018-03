Nordea Soome kolimine tekitas Soome finantsinspektsioonile tööjõuprobleemi

Et Soome saabub tänavu üleilmselt süsteemselt oluline pank, on maailma õnnelikumasse riiki vaja kiiresti finantsinspektsiooni tööle umbes 30 finantsala professionaali, kirjutab Bloomberg.

Soome finantsinspektsioon on teadlik, et üksnes palgaga ei suuda nad konkureerida. Sestap loodab amet, et tööle tullakse muul põhjusel. Umbes 30 finantseksperdi Helsingisse meelitamine on keeruline.

„Me ei osta töötajaid rahaga,“ ütles ameti juht Anneli Tuominen. „Soome riigisektori arvestuses on meil head palgad, kuid me ei suuda maksta võrdväärselt erasektoriga.“

Panused on kõrged. Põhjamaade suurim pank Nordea on finantsstabiilsuse nõukogu hinnangul maailma mastaabis oluline pank. Pank sai just aktsionäridelt heakskiidu peakontori Rootsist Soome kolimisele. Nordea on korduvalt kritiseerinud Rootsit, et see on loonud regulatoorselt pangale ebasõbraliku keskkonna ja eelistab jääda Euroopa pangaliitu.

Et Nordea tuli Rootsist, püüab Soome finantsinspektsioon leida töötajaid ka sealt maalt. Samuti otsitakse töötajaid ka teistest Põhjamaadest, Saksamaalt ja Kesk-Euroopast, kirjutab Bloomberg. Kas ka Eestist? Tuomineni sõnul võiks uued ametnikud tööle saada sügise hakuks. Nordea kolimine on plaanis oktoobris. Praegu töötab Soome finantsinspektsioonis umbes 200 töötajat, kellest umbes 40 on finantsstabiilsuse eksperdid.