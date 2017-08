Nordea Taani kontoris toimus läbiotsimine

Läinud nädalal korraldas Taani prokuratuur Skandinaavia riikide suurima panga Nordea Taani kontoris läbiotsimise, teatas Nordea pank eile, kirjutab Äripäev.

Läbiotsimine oli seotud Nordea suhtes enam kui aasta eest algatatud rahapesu uurimisega.

Taani finantsjärelevalve viis 2015. aasta juunis läbi hindamise, kuidas Nordea Taani harus on korraldatud rahapesu tõkestamiseks kehtestatud korra järgimine ja leidis mitmeid puudusi. Läinud aasta suvel andis finantsjärelevalve asja prokuratuurile üle täiendavaks uurimiseks.

Nordea panga riskijuht Julie Gabo ütles, et läbiotsimine oli osa 2015. aastal alustatud protsessist ning et pank teeb ametivõimudega igakülgset koostööd, et kogu teema võimalikult kiiresti ära lahendada.

