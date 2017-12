Nordea taganeb Rootsi kinnisvaramullist

Rootsi kinnisvaraturg näitab üha enam ülekuumenemise märke. Nüüd teatas Nordea juht, et vähemalt nemad kavatsevad laenurallist väljuda, kirjutab Bloomberg.

"Kuna käib nii kõva hinnakonkurents, siis me oleme ettevaatlikud ja ei kavatse selles kaasa lüüa," ütles Nordea juht Casper von Koskull.

Viimasel ajal on paljud analüütikud muutunud Rootsi kinnisvaraturu osas väga murelikuks. Riskile on viidanud ka Eesti Pank. Rootsi kroon on augusti lõpust euro suhtes 5% nõrgenenud.

Bloombergi arvutused näitavad, et Nordea kodulaenude portfell väheneski oktoobris esimest korda 15 aasta jooksul.

"Riskide maandamise eest ei saa just palju kiita. Aga me leiame, et see on õige suund," ütles Koskull.

Ta on siiski Rootsi majanduse suhtes optimistlik. "Ma ei usu, et mingit drastilist krahhi tuleb. Üldjoontes on pilt hea."