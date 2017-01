Nordea aastakasum Baltikumis kasvas aastaga seitse protsenti, 98 miljonile eurole.

Panga kogutulu kasvas aastaga üheksa protsenti, peamiselt finantstoodete suurenenud müügi arvel ning seoses klientide suure huviga riskijuhtimisinstrumentide vastu, teatas pank.

Netoteenustasutulu kasvas 12 protsenti seoses igapäevapanganduse toodete kasvanud nõudlusega, tehingute arvu kasvuga nii era- kui äriklientide hulgas ja investeerimis- ja säästmistoodete heade müügitulemustega.

Laenude kogumaht on kasvas neli protsenti, 8,4 miljardi euroni. Hoiuste kogumaht kasvas eelmise aastaga võrreldes üheksa protsenti, 4,8 miljardi euroni.

„Nordea 2016. aasta tulemused Baltikumis on head. Tänu sellele, et oleme keskendunud oma strateegia elluviimisele, oleme olnud edukad peamiste prioriteetide saavutamisel – likviidsuspuudujäägi vähendamisel ja kapitalitõhususe suurendamisel. Sel aastal arenesid oluliselt edasi panga digiteenuste pakett ja online- kanalid. Üle 30% Nordea Balti riikide klientidest eelistab pangapoolset nõustamist veebikohtumiste kaudu. Juba umbes 50% meie aktiivsetest klientidest kasutab unikaalset ja kaasaegset autentimismeetodit – Nordea Codes äppi, mida eelmisel aastal klientidele pakkuma hakkasime. Oleme ka värskelt välja toonud Nordea mobiilipanga uue versiooni, millega tegime veel ühe sammu meie klientide poolt hinnatud suurepärase digikogemuse pakkumise teel,“ kommenteeris Nordea Balti panganduse juht Inga Skisaker. „2017. aastal plaanime jätkata seniste peamiste strateegiliste algatustega, sh bilansistruktuuri jätkusuutlikkuse suurendamine, likviidsuspuudujäägi vähendamine ja panga toimetamine veebipõhistes nõustamiskanalites.“

2016. aastal kasvas Nordea Eestis teenitud tulu üheksa protsenti, 87,9 miljonit eurole ja seotud peamiselt keskmise laenumahu kasvu, aktiivsete klientide arvu suurenemise, pensioni- ja investeerimistoodete mahu kasvu ja klientide huviga riskijuhtimistoodete vastu. Majapidamiste laenude portfell kasvas aastaga üheksa protsenti, äriklientide laenude maht neli protsenti.

Hoiuste kogumaht suurenes aastases võrdluses 10%. 2016. aasta tegevuskasum (41,2 miljonit eurot) on seoses esimesel poolaastal tehtud ennetavate laenukahjude provisjonide eraldistega pisut langenud.

„Oleme väga rahul oma möödunud aasta tulemustega. Meie areng peegeldab selgelt Eesti majanduses toimuvat, kus nõudluse osas korvab tagasihoidlikku majanduskasvu eraisikute aktiivsus ja kindlustunne tuleviku suhtes. Tänu tugevatele ja pikaajalistele kliendisuhetele kasvame koos oma klientidega ja see on olnud ka meie senise eduka arengu aluseks,“ ütles Gerd Müller, Nordea Eesti juht. „Lõppenud aastal panustasime palju uute toodete ja teenuste arendamisse, et pakkuda mugavaid ja turvalisi lahendusi igapäevaste pangateenuste kasutamisel. Meie veebipõhine nõustamiskanal Nordea Online töötab nüüd ka ettevõtete jaoks ja on lühikese ajaga kogunud hulgaliselt kasutajaid. Jätkame panustamist digitaalsetesse lahendustesse, et pangatoimingud saaks aetud asukohast ja ajast sõltumatult. Finantsteenuste sektor on kiires muutuses, kus rahvusvaheliste regulatsioonide kõrval on uueks muutujaks Eesti maksukeskkond, mille oodatavat otsest mõju pangandusele me täna ennustada ei oska,“ lisas ta.