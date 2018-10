Nordea tõmmati ka rahapesuskandaali

Nordea on kõige värskem lisandus piirkonda tabanud rahapesuskandaali, kuna Danske uurimised käima lükanud ärimees Bill Browder on esitanud Rootsi ja Norra võimudele avalduse kriminaaluurimise algatamiseks Põhjamaade suurima panga vastu, vahendab Financial Times.

Ameerika ärimees Bill Browder, kes on Hermiage Capital Managementi tegevjuht ja kelle raamatupidaja Sergei Magnitski peksti surnuks pärast seda, kui ta väidetavalt avastas 230 miljoni dollari suuruse pettuse, on nüüd esitanud 29-leheküljelise kaebuse Nordea vastu. Ta väidab, et 365st Nordea pangakontost on läbi käinud miljonite dollarite ulatuses raha, mis on saadud kuritegelikult teel.

Rootsi prokuratuur ütles, et on Browderi avalduse – mis esitab süüdistusi pettusekahtluse, võltsimise, ebaausa käitumise ja rahapesu osas – kätte saanud ja asub väiteid uurima. Nordea panga kinnitusel on nad „aruandest teadlikud” ja „teevad riikides, kus nad tegutsevad, tihedalt asjakohaste asutustega koostööd”.

Pank lisas, et nende põhimõte on mitte minna nendes asjades detailidesse. „Finantskuritegude vastu võitlemine on osa meie igapäevasest tegevusest, kus me hoiame silma peal oma klientide pangakontodel toimuva osas,” põhjendas Nordea. Pank lisas, et kui neile jääb midagi kahtlast silma, siis annavad nad sellest ka uurimisasutustele teada.

Browderi Nordea vastu suunatud avaldus tuli pärast seda, kui pärast korduvaid kaebusi Danske panga osas algatasid nii Eesti kui Taani lõpuks kriminaaluurimised. Danske pank on uurimise all seoses 200 miljardi euroni küündivate mitteresidentide kontodelt läbi käinud summadega. Ka on panga tegevjuht ametist lahkunud.