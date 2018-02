Nordea väikeaktsionärid on panga peakontori Helsingisse kolimise vastu

Nordea Banki tabas eile tagasilöök, kuna Rootsi väikeaktsionäride organisatsiooni tuhanded liikmed teatasid, et on vastu plaanile viia panga peakontor Stockholmist minema.

Panga peakontori ümberkolimiseks on vaja 15. märtsil toimuval aktsionäride üldkoosolekul investorite heakskiitu. Siiski ei suuda arvatavasti Rootsi aktsionäride assotsiatsioon panga plaani ümber lükata.

Aktsionäride ühenduse juht Joacim Olsson ütles, et Nordea kiirustab otsusega. Tema sõnul võib olla kulude kokkuhoid Rootsist Soome kolimisel olla oodatust väiksem, kuna Rootsit võidakse sundida muuta oma nõuded pankadele vähem karmiks, et viia need samale tasemele teiste riikidega.

„Me ei kahtlegi, et Rootsi maksusüsteemi ja praegust Soome oma võrreldes on ideel majanduslik mõte,“ ütles ta. „Kuid pikemas perspektiivis võib see olla lühinägelik.“

Nordea teatas, et ta soovib viia oma peakontori pangaliitu ehk euroalale. Kui aga Rootsi oma süsteemi muudab, väheneb Olssoni sõnul panga kokkuhoid märkimisväärselt. Tema sõnul nõrgendab peakontori kolimine Rootsi vähemusaktsionäride õiguseid ja Stockolmi finantskeskuse tähtsust.

Et Nordea saaks viia peakontori Helsingisse on tarvis aktsionäride häälte näol 2/3 toetust. Kindlasti võib eeldada, et suurim aktsionär Sampo, kelle juht Bjorn Wahlroos on ühtlasi Nordea nõukogu esimees, toetab kolimist. Sampole kuulub 21,3 protsenti Nordea aktsiatest. Rootsi pensionifondide valitseja Alecta, kellele kuulub 2,9 protsenti panga aktsiatest, toetab Svenska Dagbladeti sõnul samuti panga kolimist. Teiste aktsionäridega poel pilt selge. Swedbanki Robur, kellele kuulub 2,5 protsenti aktsiatest, teatas ajalehele, et nad mõistavad kolimise põhjust, kuid ajastus ei pruugi olla õige. Fondijuht pole veel otsust langetanud, kas toetada ettepanekut või mitte.