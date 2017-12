Nordecon ehitab Sauele ligi 4 miljoni euro eest kortermaja

Nordecon ehitab Capital Milli tellimusel Saue linna servale energiatõhusa kortermaja. Aadressile Kuuseheki 50 rajatava A-klassi energiamärgisega maja ehitusmaksumus on ligi 4 miljonit eurot. Kolmekordne 48 korteriga maja valmib 2019. aasta jaanuaris, teatas ettevõte börsile.

Nordecon AS ja Capital Mill OÜ sõlmisid lepingu Saue linna Kuuseheki 50 A-klassi energiamärgisega 48 korteriga kortermaja ehitamiseks. Vaivundamendil maja on 3-korruseline, hoone brutopind on kokku 4 155 m² ja netopind 3 500 m².

Majas on 48 korterit, mis on 2–4toalised. Kuuseheki 50 lähedal asuvast Saue raudteejaamast jõuab kesklinna alla poole tunniga.