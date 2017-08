Nordecon kukkus esimesel poolaastal kahjumisse

Nordecon langes selle aasta esimeses pooles 897 000 euroga kahjumisse, eelmise aasta samal ajal oli ettevõtte kasumiks 798 000 eurot.

Nordeconi kontserni brutokasum esimesel poolaastal oli 3 139 000 eurot, aasta tagasi ol brutokasum 4 153 000 eurot. Kontserni ärikahjumiks kujunes 326 000 eurot. Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 664 tuhat eurot.

Nordeconi puhaskahjumiks kujunes 897 000 eurot, millest emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv kahjumi osa moodustas 890 000 eurot. Eelmise aasta esimesel poolaastal oli kasumiks 798 000 eurot.

Ettevõtte müügitulu oli 103 501 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 73 829 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 40%.

Väljaspool Eestit teenitud müügitulu moodustas ligikaudu 7% kogu müügitulust, mis on jäänud tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Välisturgudest suurima osakaaluga on Rootsi, kus aruandeperioodil lõpetati kahe korterelamu ehitus ning jätkusid kolmanda, 8-korruselise korterelamu projekteerimis- ja ehitustööd.

Ukraina osakaal ettevõtte müügitulus on vähenenud, samuti on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud mõnevõrra sealsed tegevusmahud. Töös on eelkõige üks hoonete ehituse valdkonna suuremahuline leping. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis.

Nordeconi investorsuhete juhi Andri Hõbemägi sõnul oli brutokasumlikkuse vähenemine tingitud peamiselt sisendhindade kasvust nii materjalide kui ka tööjõu osas.

"Samuti mõjutab tulemust üha enam kvaliteetse oskustööjõu ebapiisav saadavus ning seonduvalt ka allhankijate nappus hoonete ehituse segmendis, kus eelkõige elamuehituse vallas rajatakse samaaegselt Eesti turu kohta suurt hulka objekte. Viimane asjaolu võimaldab allhankijatel julgemalt hindu tõsta, pingestades sellega peatöövõtjate marginaale," selgitas ta.

"Kasumlikkuse vähenemine on osaliselt tingitud ka Rootsi tütarettevõtte kahjumist seonduvalt esimese sõlmitud lepingu alusel rajatud hoone lõpufaasis ilmnenud kuludega, mida ei suudetud piisavalt ette näha uuele turule sisenedes," põhjendas Hõbemägi pressiteates.