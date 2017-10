Nordecon sai Ukrainas magusa lepingu

Nordecon ASi Ukrainas registreeritud tütarettevõte Eurocon Ukraine TOV ning Lviv Standartbud Limited Liability Company sõlmisid lepingu Lvivi innovatsiooniparki LvivTech.City 6-korruselise büroohoone ehitamiseks. Lepingu maksumus on koos käbemaksuga ca 8 miljonit eurot. Ehitus valmib septembris 2018.

„Meile on suur tunnustus, et arendaja Lviv Standartbud usaldab Nordeconi ning valis meid ehitama büroohoonet ka Lvivi rajatavasse ärilinnakusse. Nordecon ehitab sama arendaja rajatavasse tehnoparki Unit City ärihoonet ka Kiievis," ütles Nordecon ASi juhatuse liige Priit Luman. „Lviv on suur linn - Lääne-Ukraina suurim, kus asub ka Ukraina vanim ülikool - sinna on koondunud noori innovaatilisi inimesi. Innovatsioonilinnaku LvivTech.City eesmärk on tuua kokku rahvusvahelise haardega teadmistepõhised ettevõtted, kellele pakutakse omalt poolt toimiv ja moodne linnak, kus on nii tänapäevased büroopinnad kui ka mõnusad ajaveetmiskohad."

„Büroohoonel, mida Nordecon ehitama asub, on kokku 6 korrust ning 17 800 m² pinda.

Maja ehitatakse LEED Gold standardite järgi, mis tähendab, et hoone hakkab vastama kõrgetele energiatõhususe ja keskkonnasõbralikkuse nõuetele," rääkis Priit Luman.