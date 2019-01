Nordica avalikustas ka Müncheni liini sulgemisaja. Kellele lähevad aga kinnipandud liinide slotid?

Eesti lennufirma kommunikatsioonijuht selgitas, et praktiliselt kõigi Nordica lendude slotid kuuluvad Poola lennufirmale. „Slotid kuuluvad ikka lennuoperaatorile, kellega lennujaam on teinud kokkuleppe. Kuna Nordica lendab LOTi ehk LO koodi all, siis lennujaama partneriks on ikkagi LOT,” rääkis Uibo. Kuna Nordica ei olnud ka Amsterdami lennujaama sloti omanik, siis otsustas LOT nüüd ise Varssavist sel suunal lendama hakata.

„Tegemist oli ja on LOTile kuuluva õigusega lennata nendel kellaaegadel Amsterdami. Kas seda tehakse Tallinnast või Varssavist, on juba sloti omaniku enda otsustada,” sõnas Uibo. Kuigi Nordica põhjendas lennu sulgemist sellega, et see ei olnud kasumlik, siis märkis Uibo, et see ei pea tähendama, et see ei võiks olla kasumlik Varssavist lennates.

Müncheni ja Peterburi slotid antakse tagasi

Tallinnast algavatel liinidel on Nordica lennanud ainult Peterburgi oma ehk EE lennukoodi alt. Seda seetõttu, et Venemaa ei kuulu Open Sky leppe alla. „Peterburi slot vabastatakse vastavalt lepingule peale lendude lõppemist,” ütles Uibo. Märtsi lõpus sulgemisele mineva Müncheni liini slot antakse aga tagasi Müncheni lennujaamale.

Slot on leping lennujaamaga, mille eest lennufirma ei maksa, kuid millega määratakse ära, millistel aegadel lennuoperaator saab sinna maanduda ja millisel kellaajal startida. Üksnes Suurbritanniale on seejuures kehtestatud erisus, kus lennujaamadel on õigus slottide eest raha küsida. „Näiteks Heathrow lennujaama slot on tõesti ka reaalse rahalise väärtusega,” märkis Uibo.