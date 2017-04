Nordica ebaõnn: kuidas mõjutasid majandustegevust mitmeid lennufirma sihtkohti tabanud terrorirünnakud?

Ahto Pärl, Nordica Foto: Tiit Blaat

„Kuigi me seadsimegi endale eesmärgiks mitte üle 15 miljoni miinust ja vahepeal tundus, et meil on võimekust väiksemakski arvuks, oli see aasta väga raske," kommenteeris Nordica finantsjuht Ahto Pärl riikliku lennufirma majandusaasta numbreid.