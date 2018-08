Nordica eksjuht hakkab trükikoda juhtima

“Tegime Jaanile samal päeval, mil Nordicast lahkumine teatavaks sai, ettepaneku naasta Infortari ettevõtete gruppi ning anda hoogu Vaba Maa ja Printoni ühinemisel tekkinud trükikojale,” märkis investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

“Jaan on ülesehitaja tüüpi, näiteks sai kunagi koos temaga käima lükatud täna üheks suurimaks taksofirmaks kasvanud Tallink Takso,“ sõnas Hanschmidt. „Samuti olen temaga pikalt koos töötanud Eesti Ühispangas Eesti parimate e-teenuste rakendamisel,“ sõnas Hanschmidt.

“Usun, et Printoni näol on tegemist mulle põneva väljakutsega, kuna olen seni olnud valdavalt tegev otse lõpptarbijale suunatud teenustega. Samas olen aastaid kuulunud Vaba Maa nõukogusse ja valdkond on mulle tuttav,“ märkis Jaan Tamm.

„Trükindus on väga pika ajaloo ja traditsioonidega tööstusharu. Kindlasti on sellel oma roll ka digiteeruvas maailmas, mis vajab mõtestamist ja uute võimalike väärtusahelate rakendamist. Printoni ja Vaba Maa ühinemisel tekkinud ettevõte omab head potentsiaali sellel turul arenemisel,“ tähendas Tamm.

Jaan Tamme lisandumisel muutub Printoni juhatus kolmeliikmeliseks – lisaks Tammele kuuluvad trükikoja juhatusse liitunud ettevõtete Vaba Maa ja Printon senised juhatajad Jaan Vainult ja Tarmo Orasmäe.