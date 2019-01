Nordica finantsjuhina asub tööle Kristi Ojakäär

Ojakäär hakkab samal ajal kuuluma ka Nordica juhatusse. Avalik konkurss finantsjuhi kohale korraldati eelmise aasta lõpus.

Nordic Aviation Group AS-i juhatuse esimees Hannes Saarpuu ütles, et hea finantsjuhi leidmine pole Eestis kõige lihtsam ülesanne, kuid neil on hea meel, et pikk otsing andis lõpuks sedavõrd hea tulemuse ja rahvusliku lennufirmaga liitub oma ala tipptegija. ”Lennundus on väga huvitav, kiirelt arenev ja muutuv äri. Finatsjuhtimine on kindlasti üks olulisemaid töölõike ja seda eriti sellises ettevõttes, mis on kiires kasvufaasis. Meil on töös mitmeid olulisi projekte ja Kristi panus ning kompetents on siia väga oodatud,” sõnas Saarpuu.

Kristi Ojakäär ütles, et Nordica meeskonnaga liitumine on tema karjääri mõttes äärmiselt põnev sündmus. ”Lennundus on teistest ärivaldkondadest selgelt eristuv ning samuti on see esimene kord, kui alustan tööd riigi omanduses olevas ettevõttes. Usun, et minu pikaajalised kogemused finantsvaldkonnast ja erasektorist üldisemalt aitavad kaasa Nordica tegemistele ja uute ärivõimaluste realiseerimistele,” lausus Ojakäär.

Nordic Aviation Group AS-i nõukogu esimehe Peeter Tohveri sõnul on Ojakäär tugev täiendus rahvusliku lennufirma meeskonda. ”Nordica on täna uute arengute faasis ja finantsjuhtimine on igasuguse äritegemise vundament. Mul on väga hea meel, et oleme leidnud Kristi näol tugeva juhi ja teise juhatuse liikme lennuettevõtte plaanide elluviimiseks,” lisas Tohver.

Kristi Ojakäär on lõpetanud 2001. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse eriala. Ta on abielus ja peres kasvab kolm last.