Nordica finantsjuht: aasta lõpuks jõuame kasumisse tänu kasvavale klientide arvule ja eesistumisele

Nordica finantsjuhi Ahto Pärli sõnul näitavad kõik märgid, et sellel aastal jõuab ettevõte kasumisse ning tulemuse taga on suuresti Eesti eesistumine.

"Meie ettemüük on olnud üle prognoositud arvude. Hetkel on aasta lõpuni veel kaks kuud jäänud ja midagi ei saa veel kindlalt öelda, aga meie parim teadmine on tõepoolest, et suudame aasta kasumlikult lõpetada," ütles Pärli.

Kasumiga lõpetamise taga on tema sõnul ettevõte tugev tulemus Eestis. "Meiega on lennanud sellel aastal 60-70% rohkem kliente kui mullu. Täiendavad projektid mõjutavad meid ka, küll mitte aasta täisulatuses," sõnas Pärli.

Eesistumisel oli tema sõnul kasumile arvestatav mõju. "Meie tulemustes on ühekordset efekti kindlasti sees ja sellega peame arvestama järgmise aasta plaane tehes. Head tulemused olid eeskätt Brüsseli liinil."

2015. aastal püstitati eesmärk jõuda selle aasta lõpuks 6 miljoni euroga kahjumisse.