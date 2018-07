Nordica juhatuses löödi plats puhtaks. Teine juhatuse liige jääb sügiseni. Milline on lennufirma edasine tee?

Nordical on käes olulised ajad. Eelmisel aastal oli neil tugev kasv. Kuuelt lennukilt mindi üle 16le ning sel aastal lisandus veel kaks. „Oleme kasvanud ka Euroopa mõttes täiesti arvestatavaks lennuettevõtteks," kommenteeris Pärl. Nii ongi otsustatud, et sel aastal on eesmärgiks viia firma valmidusse järgmiseks kasvufaasiks. Nordica osaleb parasjagu mitmel hankel, kus nähakse võimalust järgmiseks tõukeks.

„Lennundus on kasvule orienteeritud majandusharu. Et ellu jääda peab vaatama mitu aastat ettepoole. Seda on öelnud nii Jaan (Tamm) kui ka nõukogu, et me täitsime viisaastaku plaani kolme aastaga. Sel aastal teeme järgmise viie aasta plaane," ütles Pärl ja lisas, et võimalusi nähakse pigem Eestist väljas. Lennufirma ei ütle, et kasv peab tulema tingimata Tallinnast, siin on eesmärgiks põhipositsiooni säilitamine.

„Kasv peab tulema välismaalt. See tähendab ka ressursivajadust ja eeldusi kasvuks. Seda näeme igapäevaselt alates lendavast personalist ja lõpetades lennukitega. Sellega käivad kaasas paljud olulised protsessid, mis vajavad pühendunud juhatuse pingutust."

Pärl ei soovi prognoosida, kellest võiks saada järgmine Nordica juht. Ajutine lahendus on Hannes Saarpuu. Pärl ütleb, et nõukogu soovib avaliku konkursi käigus juhatuse komplekteerida. Vähemalt tema loeb seda nii välja. „Kui sa otsid juhatuse esimeest, siis ta tahab luua oma meeskonda. Saan sellest aru. Annangi uuele juhatuse esimehele võimaluse uus meeskond luua."