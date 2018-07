Nordica juhid kohtuvad homme taaskord poolakatega, et omavahelisi probleeme klattida

Homme sõidavad Eesti lennufirma Nordica juhid Varssavisse, et kohtuda oma partneri, poolakatele kuuluva LOT-i juhtkonnaga. Kui paar nädalat tagasi sõitis kahe lennufirma vahel pingeliseks kiskunud suhete tõttu LOT-i tegevjuht Tallinnasse Nordicaga kohtuma, siis homme kohtutakse Poolas. Nordica nõukogu juhi Peeter Tohveri sõnul on tegemist järjekordse regulaarse kohtumisega, kus arutatakse ühisfirma Regional Jeti arengut ja kasumlikkust.

Tohver kinnitas Ärilehele, et mingeid ületamatuid pingeid kahe partneri vahel ei ole ning koostöö toimib. Samuti ei näinud ta vajadust, et viia kahe riigile kuuluva lennufirma läbirääkimised ministrite tasandile ehk et kaasata Poola riigile kuuluva lennufirmaga läbirääkimistesse näiteks Eesti majandusministrit Kadri Simsonit, kes on siinse lennufirma omaniku esindaja.

"Arvan, et ministrite arutelu Regional Jet-i teemal ei ole täna vajalik," kinnitas Tohver. Varssavisse minnakse kolmeliikmelise delegatsioonina ehk Nordica nõukogu juht Peeter Tohver ise; ajutine, pärast Jaan Tamme lahkumist Nordica juhiks määratud Hannes Saarpuu ning ühisfirma Regional Jeti nõukogu esimees, endine Estonian Airi juht Jan Palmer. Regional Jet OÜ-st kuulub poolakatele 49% ja eestlastele 51% ning selle firma alt käitab Nordica kõiki lende - nii enda omasid kui allhankena tehtavaid.