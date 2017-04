Nordica juht: Air Balticu tegevus on iganenud!

Lõunanaabrite lennufirma Air Baltic lõpetas 2016. aasta miljoni euroga plussis, kusjuures positiivsest tulemusest rohkem kütab Lätis kirgi hoopis lennukompanii juhi Martin Gaussi palk, mis eelmisel aastal ulatus samuti üle miljoni euro.

Samal ajal vahetab Air Baltic välja lennukiparki, tellides Bombardierilt pooleteise miljardi euro eest mituteist lennukit CS300.

„Me jälgime nende tegevust huviga, kaasa arvatud nende lennukite ostu. Meie jaoks on Air Balticu ärimudel veidi iganenud ja tegevus hüplik. Sest suund, et kasvatakse oma kommertslendude baasil, minnakse üle 20-le varasemast suuremale lennukile, on riskantne. Mille baasilt see kasv tuleb ja kust nii palju reisijaid siin regioonis juurde tuleb?” arutles Nordica juht Jaan Tamm.