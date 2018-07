Nordica juht lahkub lennufirmast, põhjuseks erinevad nägemused ettevõtte arengust ja koostööst poolakate LOT-iga

Nordica pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Eesti lennufirma Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm esitas täna Nordic Aviation Group ASi nõukogule tagasiastumispalve, mille nõukogu ka rahuldas. Tamme viimane tööpäev on täna. Ärilehele antud kommentaaris ütles Jaan Tamm, et kuigi juhtkond ja nõukogu on ettevõtte arengusuundades sama meelt, on vaja kokkuleppele saada ka eeldustes. "Vaja on ka sarnaseid vaateid strateegilise partneriga," vihjas Tamm asjaolule, et Poola lennufirma LOT-iga ei sujunud tal koostöö ehk kõige paremini.