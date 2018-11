Nordica juht: me ei pea pakkuma Tallinnast ühendusi, mis ei ole majanduslikult mõistlikud

See on teie interpretatsioon. Ma ütlen nii, et me oleme teinud oma järgmise aasta majandusplaani hinnates, mida on mõistlik teha, kus oma lennukeid rakendada ja mis on mõistlik maht Tallinnast algavatele lendudele. Aga me jälgime olukorda koguaeg ja seda, kas meil on aasta pärast Tallinnast mahtu rohkem või vähem, on võimatu hetkel öelda. Kui täna oleksime leidnud, et vaja on teha täiendavaid otsuseid, siis oleksime seda teinud.

Kas liinide sulgemine on järjekordne, teile eelmise juhtkonna poolt n-ö pärandatud ja edasilükatud otsus, mida lihtsalt pidi üks hetk tegema, sest need olid juba ammu kahjumlikud?

Strateegilised rõhuasetused on teema, mille peale oleme palju viimastel kuudel mõelnud. Suve algul oli näha, et see aasta saab Nordica jaoks olema keerulisem, sest oluliselt tõusis kütusehind ja konkurentsiolukord Tallinnas on meie jaoks läinud raskemaks. Tänaste muudatuste valguses - kaks nädalat tagasi tuli Oslo liinile juurde kolmas operaator. Eelmisel juhtkonnal oli oma tegevusplaan, kuidas olukorraga toime tulla. See lõpuni ei leidnud nõukogu ja omaniku toetust. Tänased plaanid ja nägemused on nendega kooskõlastatud.

Milline tuleb tänavu aasta kahjuminumber?

Ma ei hakka seda spekuleerima, aga tõesti, eeldame, et kahjumisse me jääme. See on mõni miljonit eurot.

Miks koondate just kontoriinimesi?

Me muudame oma fookust ja tegevusplaani. Kui muudatuste tulemusena ei näe me vajadust loobuda lennupersonalist, me otsime neid pidevalt hoopis juurde, siis efektiivsuse tagamiseks pole meil mõistlik hetkel kommertsüksuses kõiki ametipositsioone.

Lisaks koondamistele lahkub kuuldavasti inimesi hulgaliselt ka omal soovil?

Täna on ettevõttes 500 töötajat. See, et inimesed lahkuvad ja uued liituvad - see on tavapärane protsess, eriti kui ettevõtte fookus ja tegevusplaanid muutuvad.

Kas uue finantsjuhi olete leidnud?

Meil on järgmisel nädalal erinevad kohtumised planeeritud Konkurss oli väga aktiivne ja usun, et leiame pädeva finantsjuhi.

Mis järgmisest suvest saab, kas siis hooajalised liinid üldse tulevad?

Suvised liinid kindlasti tulevad, hetkel jäävad kindlalt Split, Odessa ja Nice. Kas ja mis liinid nendele lisanduvad, veel arutame, sest tahame nendega teha ikkagi piisavalt head tulemust.