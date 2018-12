Nordica kaalub ideed lende opereeriv Regional Jet LOT-ilt välja osta

Lennufirma nõukogu esimees Peeter Tohver tunnistas, et Regional Jeti väljaostmine on kaalumisel, majandusministeerium aga ei sekku Nordica äriotsustesse enne Exceli-tabelite nägemist, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Nordica lende opereerivast tütarettevõttest Regional Jet kuulub 49 protsenti lennupartner LOT-ile. Suvest Nordica juhiks saanud Hannes Saarpuu leiab aga, et arutama peaks, kas ehk tuleks Nordica tulevikule kasuks, kui loobuda LOT-ist partnerina, mis tähendaks Regional Jeti väljaostmist oma strateegiliselt partnerilt.

Nordica nõukogu esimees Peeter Tohver tõdeb, et ideed on arutatud küll, kuid mingeid otsuseid tehtud ei ole.

"See on kui alternatiiv laua peal täitsa olnud ja läbi käinud. Ka see mõte on aktiivses faasis, sellepärast et ettevõte areneb kogu aeg. Kui me LOT-iga alustasime nüüd juba vist natuke rohkem kui aasta tagasi, siis oli üks olukord ettevõtetel, täna on natuke teine olukord ja ühe alternatiivina on see võimalus täiesti aktiivne," kommenteeris Tohver ERR-ile.