Nordica lennuki väljumine Splitist hilines kuus tundi, Oslo lennud tuli tühistada

Horvaatiast Splitist kell 9.40 (Eesti aja järgi kell 10.40) väljuma pidanud ja Tallinnas kell 13.25 maanduma pidanud Nordica lennuki väljumine viibis kuus tundi, kuid nüüd on õhusõiduk Eesti poole teel.

"Nordica lennukil mingi rike. Oleme Spliti lennujaamas lõksus, infot vähe. Lennuk pidi väljuma 9.40 ja siiani ootame. Kõrini on. Kõik on pahased ja Nordica enda poolt pole üldse infot saanud," kurtis Horvaatia lennujaamas lennuki väljumist ootav pahane reisija, kui väljumine oli hilinenud kaks ja pool tundi.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles Delfile, et Splitist väljuma pidanud lennukil oli tõepoolest tehniline probleem: piloot oli teinud märke, mida pidi kontrollima mehaanik. Mehaanik saabus Spliti kella 14 ajal ja asus lennukit kontrollima. Seejärel anti reisijatele teada, et uus info tuleb kella 17 ajal. Tegelikult õnnestus lennuki turvalisuses veenduda kiiremini ja see tõusis Horvaatiast lendu kell 16.42.

Lennu väljumist oodanud reisija kurtis, et Nordica ei andnud reisijatele piisavalt infot, kuid Uibo osutas, et kui reisijad pole lennufirmale telefoninumbrit või meiliaadressi andnud, siis ei saa ettevõte ka infot edastada. Sageli on info edastamine keerulisem siis, kui reis on ostetud reisibüroo kaudu.

Viis tundi pärast graafikujärgset väljumist, enne kella 16 lisas reisija, et Nordica viimase info järgi kontrollib mehaanik lennukit ja kui kõik on korras, siis tõustakse kohe ka õhku. Kuus tundi pärast plaanitud starti ehk kell 16.42 asuski lennuk Splitist Tallinna poole teele. "Kõige olulisem pole iga hinna eest lennata, vaid teha seda turvaliselt," rõhutas Uibo.

Kuna sama lennuk pidi Tallinnast minema Oslosse, siis tühistati omakorda kell 13.20 Tallinnast Oslosse väljuma ja samuti sealt kell 17 Tallinna saabuma pidanud lend. Kell 18 Hamburgi väljuma pidanud lend hilineb kaks tundi, mistõttu omakorda viibib ka Hamburgi-Tallinna lend.