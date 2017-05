Nordica lennuki väljumine Splitist viibib neljandat tundi: reisija kardab, et täna koju ei pääsegi

Horvaatiast Splitist kell 9.40 (Eesti aja järgi kell 10.40) väljuma pidanud ja Tallinnas kell 13.25 maanduma pidanud Nordica lennuki väljumine on üle kahe tunni hilinenud. Parasjagu oodatakse mehaanikut ja alles kella kahe ajal on loota infot, kui kaua reisijatel veel oodata tuleb.

"Nordica lennukil mingi rike. Oleme Spliti lennujaamas lõksus, infot vähe. Lennuk pidi väljuma 9.40 ja siiani ootame. Kõrini on. Kõik on pahased ja Nordica enda poolt pole üldse infot saanud," kurtis Horvaatia lennujaamas lennuki väljumist ootav pahane reisija.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles Delfile, et Splitist väljuma pidanud lennukil on tõepoolest tehniline rike, kuid millega täpsemalt tegu, selgub siis, kui kohale jõuab mehaanik. Mehaanik oli kella 12.30 ajal Uibo sõnul pooleteise tunni kaugusel ehk jõuab Spliti kella 14 ajal.

Uibo andmetel peaks reisijad informeeritud olema. "See info, et niipea, kui mehaanik jõuab sinna, antakse jälle uus info, on reisijatele edastatud. Kui keegi meile andmeid ei anna, siis me ei saa infot edastada," selgitas Uibo, miks sageli reisijatele informatsiooni edastada ei õnnestu.

Tihti on probleemi juur selles, et kontaktandmeid ei anna edasi reisibüroo, mistõttu ei saa reisijatele infot edasi anda ka lennufirma. "See on pidev probleem," nentis Uibo. Eriti suur probleem võib see olla just pühapäeval, mil hulga reisikorraldajate infoliinid ei tööta.

Spliti lennujaamas lõksus olev reisija märkis kella 13 ajal, et uus info saadi kätte ja selle järgi tuleb järgmine info Horvaatiast väljuva lennu kohta kell 13.15 kohaliku aja järgi (kell 14.15 Eesti aja järgi).

Lendu ootav reisija rõhutas aga, et Nordica pole infot ise jaganud ei telefonitsi ega meili teel ja seda ka neile, kes on pileti otse Nordicast ostnud. "Ainuke info, mis saadud, on Nordicasse helistades saadud," lükkas ta ümber Uibo väited.

Selge on aga see, et info selle kohta, kui kaua probleemi kõrvaldamisega aega läheb või mis marsruute pidi lendu ootavad inimesed koju pääsevad, tuleb alles 3,5 tundi pärast graafikujärgset väljumist. "Ainuke asi, mida siin väikeses lennujaamas süüa saab, on võileivad," nentis õnnetu reisija.

Kell 14.15 anti reisijatele uut infot: Split-Tallinna lennu kohta tuleb uus info kell 16 (Eesti aja järgi kell 17). Reisijad on ootamisest väga väsinud ja hakkavad mõnevõrra lootust kaotama. "Täna arvatavasti koju ei pääse. Infot siiani nii vähe. Tagumikud haigeks istutud. Suitsuruume pole. Lapsed on kurnatud," raporteeris kojupääsemist ootav reisija.