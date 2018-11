Nordica liinivõrgu kokku kuivamise valguses: järjest rohkem Euroopa lennufirmasid pankrotistub

Kui 2017. aastal nägi Euroopa Suurbritannia vanima lennufirma Monarch Airlines’i ja Saksamaa Air Berlini pankrotti, siis viimane lisandus neile ei ole muidugi nii tuntud nimed, kuid tõestavad, kui raskeks on muutunud konkurents odavlennufirmade turul nii Euroopas kui ka teisel pool Atlandi ookeani.

Kuigi nii Primeral ja Small Planet Groupil olid ambitsioonikad plaanid, siseneseid nad juba niigi tugeva konkurentsiga odavlendude turule, kus olid ees juba sellised suured tegijad nagu easyJet, Ryanair ja Wizz Air, kellel on märksa suurem lennuvõrk ja lendude tihedus.

Üks küsimus, mis paljusid lennundusspetsialise huvitab, on see, mis saab sellises olukorras Itaalia suurest murelapsest Alitaliast, mis on 2017. aastast peale pankrotis olnud ja kel hakkab aeg otsa saama, et leida uusi omanikke ja investoreid.

Alitalia ametiühingud andis küll oktoobri keskel teada „arengutest”, viidates võimalikule omanikestruktuurile, kus lennufirma kuuluks nii Itaalia riigile, riigi omanduses olevale pangale ning osadele Itaalia ja välisinvestoritele, sealhulgas ühele rongifirmale.

Küll aga on üsna ilmne, et Alitalia ei jää ellu ilma tõsise reformita, millega kaasneks ka koondamised. Ka muutub konkureerimine teiste suurte Euroopa, Põhja-Ameerika ja Lähis-Ida odavlennufirmade kõrval järjest raskemaks. Selle uued omanikud üksnes lükkaks edasi järgmist pankrotti.